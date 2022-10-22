بالفيديو.. إجبار الرئيس الصيني السابق على مغادرة مؤتمر الحزب الشيوعي

وبدا الحزن على هوو جينتاو، أثناء مقاومته محاولة إخراجه، حيث اصطحبه بعض الموظفين للخارج، وهو يتبادل بعض الكلمات مع "شي"، قبل أن يربت على كتف رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، الذي كان جالسًا على يمين الرئيس الصيني.