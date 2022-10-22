بالفيديو.. إجبار الرئيس الصيني السابق على مغادرة مؤتمر الحزب الشيوعي

أُخرج الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، بشكل غريب من الحفل الختامي لمؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، اليوم (السبت)، في مشهد أثار الجدل خلال حدث عادة ما يكون منظَّماً للغاية.
وفوجئ "هو" البالغ من العمر 79 عاماً، أثناء جلوسه في مكان بارز على الطاولة الأمامية في قاعة الشعب الكبرى في بكين على يسار خليفته، الرئيس الحالي شي جينبينغ، باقتراب أحد الموظفين منه، وفق ما يظهر فيديو للاجتماع، وفقاً لشبكة "سي إن إن".
وأظهرت لقطات فيديو نشرتها "فرانس برس" شخصاً يحاول مراراً وتكراراً سحب الرئيس السابق من مقعده، مما أثار قلق المسؤولين الجالسين في مكان قريب من الرئيس السابق.
وبدا الحزن على هوو جينتاو، أثناء مقاومته محاولة إخراجه، حيث اصطحبه بعض الموظفين للخارج، وهو يتبادل بعض الكلمات مع "شي"، قبل أن يربت على كتف رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، الذي كان جالسًا على يمين الرئيس الصيني.