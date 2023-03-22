بالفيديو.. جندي أمريكي يصرخ في بايدن: "يداك ملطختان بالدم في العراق وأفغانستان"

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال الرجل لبايدن: "أنا محارب قديم في القوات الجوية. أنا هنا مع أحد قدامى المحاربين في الجيش. نحن فقط نتساءل: لماذا يجب أن نصوّت لمَن صوّت لمصلحة الحرب، وساعد على شن حرب قتلت الآلاف من إخوتنا وأخواتنا، وعدداً لا يحصى من المدنيين العراقيين".