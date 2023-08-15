الإعصار "لان" يضرب غرب اليابان مصحوبًا برياح عنيفة وأمطار غزيرة

وذكرت الوكالة أن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 126 كلم/ ساعة، قد ضرب محافظة واكاياما على بُعد حوالى 600 كيلومتر غربي طوكيو؛ حيث من المتوقع أن يجتاح "لان" طوال اليوم الثلاثاء هذه المنطقة؛ حيث تقع مدينتان رئيسيتان هما أوساكا وكوبي، قبل أن يتحرك بعيدًا فوق بحر اليابان مساءً.