معركة قضائية طويلة.. "محكمة إيطاليا" تمنع إجبار الأحفاد على زيارة أجدادهم

وكانت فصول القضية قد بدأت بمدينة ميلانو (شمالي البلاد) في عام 2019، عندما قرر جد وجدة من جهة الأب مع عم طفلين -لم يتم الكشف عن هويتهما- رفع قضية تسهّل إجراءات الجدين في التواصل مع الحفيدين، بعد أن منعهما والداهما من زيارة بيت الجد بسبب خلافات أسرية.