سعر البنزين العادي عند 3.88 دولار.. ارتفاع أسعار الوقود في المحطات الأمريكية

وشهد جميع أنواع الوقود ارتفاعات في محطات البنزين، حيث بلغ متوسط أسعارها على المستوى الوطني، كالتالي: وقود متوسط بسعر 4.319 دولار للجالون، وقود عالي الجودة بسعر 4.65 دولار للجالون ، وقود عادي 3.88 دولار للجالون، والديزل بسعر 4.58 دولار للجالون.