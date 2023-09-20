سعر البنزين العادي عند 3.88 دولار.. ارتفاع أسعار الوقود في المحطات الأمريكية

أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، حيث بلغ متوسط سعر البنزين العادي على المستوى الوطني 3.88 دولار للجالون، فجر اليوم الأربعاء، بزيادة قدرها 6 سنتات للجالون عن الأسبوع الماضي، وبزيادة قدرها 24 سنتاً للجالون مقارنة بشهر يوليو الماضي.
وشهد جميع أنواع الوقود ارتفاعات في محطات البنزين، حيث بلغ متوسط أسعارها على المستوى الوطني، كالتالي: وقود متوسط بسعر 4.319 دولار للجالون، وقود عالي الجودة بسعر 4.65 دولار للجالون ، وقود عادي 3.88 دولار للجالون، والديزل بسعر 4.58 دولار للجالون.
وتعد ولايات كاليفورنيا وواشنطن وألاسكا ومونتانا وأريزونا ونيفادا وأوريغون وإيداهو ويوتا من الولايات الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود، حيث بلغ سعر الجالون للبنزين العادي بين 4.14 و5.76 دولار.
أما الولايات الأقل تأثراً بالأسعار، فتشمل تكساس وأركنساس ومسيسيبي ولويزيانا وجورجيا وألاباما وكنتاكي وكارولينا الشمالية والجنوبية، حيث بلغ سعر الجالون بين 3.30 و3.61 دولار.