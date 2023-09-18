السم في "الملوخية".. جريمة بشعة ترتكبها امرأة لبنانية بحق زوجها بعد قتله!

وعثرت السلطات الأمنية اللبنانية لاحقًا على الجثة مشوهة، وأقيم أمس الأحد مأتم الضحية في منطقة البساتين؛ فيما تم توقيف أحد الشريكين في الجريمة، ولم يُعثر على الشريك الآخر حتى الساعة.