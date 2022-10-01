بعد فيضانات السودان.. شاهد رعب انتشار الثعابين والعقارب

لماذا انتشرت العقارب؟

وأوضحت منال صيام، باحثة في مركز أبحاث الكائنات السامة التابع لكلية العلوم في جامعة الخرطوم؛ أن "زيادة كثافة العقارب تعود لثلاثة أسباب؛ وهي: التغيرات المناخية مثل الفيضانات وسيول الخريف وارتفاع درجة الحرارة العالية في الصيف، إلى جانب أعمال التعدين في بعض المناطق مثل ولايات نهر النيل والشمالية؛ لأن العقارب دائمًا تتواجد في المناطق الجبلية الرملية، كما أن زيادة كثافة الجمع العشوائي للعقارب يساهم في تكاثفها؛ لأن العقرب يتخذ سلوكًا بزيادة الإنتاجية عندما يحسّ بالخطر، فإما ينقرض تمامًا أو يزيد في إنتاجيته".