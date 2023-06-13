بالفيديو.. بطولة سائق تنقذ مدينة من كارثة جنوبي مصر

وتابع أن الإصابات كانت حروقًا سطحية، وتم نقلهما إلى وحدة الحروق بالمستشفى الجامعي وتقديم اللازم لهما من إسعافات، وحالتهما مستقرة تمامًا في الوقت الحالي، منوهًا إلى أن الحريق لم يتسبب في اختناقات لأحد؛ لأنه كان في مكان مفتوح، وسرعة بديهة سائق الشاحنة ساعدت في منع كارثة.