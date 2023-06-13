بالفيديو.. بطولة سائق تنقذ مدينة من كارثة جنوبي مصر

أظهر سائق مصري بطولة نادرة حينما قاد شاحنة مواد بترولية محملة بـ20 طنًا من البنزين وهي مشتعلة بالنيران قبل امتدادها لمحطة وقود في محافطة قنا جنوبي القاهرة، ونجح في منع كارثة حدوث انفجار ضخم بالمحطة.
وحسب بيانات غرفة عمليات محافظة قنا، فقد ورد بلاغ لشرطة النجدة بحدوث حريق في شاحنة نقل مواد بترولية خلال تفريغ حمولتها بمحطة وقود في مركز المعنا على طريق مصر- أسوان، يقودها السائق كمال أبوأحمد الذي يعمل في شركة مصر للبترول، حسب "سكاي نيوز عربية".
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحريق، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف، وتبيّن أن سائق شاحنة نقل المواد البترولية فور اشتعال النيران بها، وأسرع بقيادتها وهي مشتعلة بعيدًا عن محطة الوقود خشية انفجار المحطة وتفاقم الوضع.
تمكّنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالشاحنة، وكذلك إطفاء النيران التي كانت قد امتدت لجزء من محطة الوقود وكافتيريا مجاورة لها.
وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا راجي تواضروس: إن الحريق لم ينتج عنه سوى إصابة سائق الشاحنة وعامل في المحطة بحروق.
وتابع أن الإصابات كانت حروقًا سطحية، وتم نقلهما إلى وحدة الحروق بالمستشفى الجامعي وتقديم اللازم لهما من إسعافات، وحالتهما مستقرة تمامًا في الوقت الحالي، منوهًا إلى أن الحريق لم يتسبب في اختناقات لأحد؛ لأنه كان في مكان مفتوح، وسرعة بديهة سائق الشاحنة ساعدت في منع كارثة.
من جانبه، زار محافظ قنا أشرف الداودي المصابَيْن في المستشفى، واطمأنّ على حالتهما، وأثنى على الموقف البطولي لسائق الشاحنة قائلًا إن "ما قام به يعدّ مثلًا يُحتذى به في التضحية من أجل الآخرين".
وفي الوقت الذي بدأت فيه النيابة العامة التحقيق في الحادث لكشف ملابساته ومعرفة أسبابه، فقد وجّه محافظ قنا بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة في جميع محطات الوقود بالمحافظة للحد من تكرار مثل هذه الحرائق وحماية المواطنين من أي أخطار محتملة.