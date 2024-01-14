فيديو.. احتفالات "الزفاف الأسطوري" لأمير بروناي تتواصل في يومها العاشر

وحضر 5000 مدعو كممثلين عن العائلات الملكية في عدد من الدول، إلى جانب عدد من قادة دول المنطقة. وتشكل فخامةُ هذا الزفاف صورة للثروة الهائلة لهذا البلد البالغ عدد سكانه 450 ألف نسمة، ومصدر ازدهاره بالكامل تقريبًا هو احتياطياته النفطية الهائلة.