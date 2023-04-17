يلقبونها بـ"القلب النابض".. فيديو: الهند تعثر على ماسة "ماتريوشكا" النادرة

اكتشفت شركة "في. دي. جلوبال" الهندية، التي تعمل في مجال تعدين وتصنيع الماس، ما يعرف بـ"ماسة الماتريوشكا" في ولاية غودجارات، وهي ماسة تحتوي على ماسة أخرى تتحرك بحرية داخلها.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن قناة "Wion"، الهندية، إعلان شركة "في. دي. جلوبال" عن اكتشاف "ماسة الماتريوشكا"، والذي يعتبر واحدًا من أندر الاكتشافات على الإطلاق، ويطلق على هذه الألماسة "القلب النابض"، ويبلغ وزنها 0.329 قيراط (0.0658 جرامًا)، وتم اكتشافها في شهر أكتوبر 2022.
وحسب "روسيا اليوم"، فإن شركة "الروسا" الروسية، استخرجت ماسة "ماتريوشكا" فريدة في في عام 2019، وتم العثور عليها في منجم "نيوربا".
وأخذت الماسة أسمها من العروس الروسية "ماتريوشكا"، التي يوجد منها نسخ كبيرة وصغيرة.
ووفقًا للخبراء الذين درسوا الألماسة، كان هذا هو أول اكتشاف من نوعه في تاريخ تعدين الماس في العالم.