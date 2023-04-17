يلقبونها بـ"القلب النابض".. فيديو: الهند تعثر على ماسة "ماتريوشكا" النادرة

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن قناة "Wion"، الهندية، إعلان شركة "في. دي. جلوبال" عن اكتشاف "ماسة الماتريوشكا"، والذي يعتبر واحدًا من أندر الاكتشافات على الإطلاق، ويطلق على هذه الألماسة "القلب النابض"، ويبلغ وزنها 0.329 قيراط (0.0658 جرامًا)، وتم اكتشافها في شهر أكتوبر 2022.