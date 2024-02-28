بعد فوزهما في ميشيغان.. بايدن وترامب يقتربان من المواجهة مجدّداً في الانتخابات الرئاسية

فاز الرئيس الأميركي، جو بايدن؛ وسلفه دونالد ترامب؛ في الانتخابات التمهيدية لحزبيهما، الديمقراطي والجمهوري، في ولاية ميشيغان، التي انتهت اليوم الأربعاء (الساعة الخامسة فجراً بتوقيت السعودية)؛ ما يجعلهما حتى اللحظة المرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية التي ستُقام في شهر نوفمبر المقبل.
ورغم فوز جو بايدن؛ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ميشيغان، اليوم، لكنه واجه معارضة قوية بسبب موقفه المؤيد لإسرائيل، حيث صوّت عددٌ كبيرٌ من الناخبين بـ "غير ملتزم" كجزءٍ من حركة احتجاج ضده.
في حين اكتسح ترامب، حتى الآن الولايات الخمس الأولى في تقويم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ويأتي فوزه في ميشيغان على منافسته الرئيسة، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي؛ بعد أن هزمها الرئيس السابق بفارق 20 نقطة مئوية في ولايتها كارولينا الجنوبية، السبت الماضي.
وتشير النتائج الأولية إلى حصول بايدن؛ على 79.6% من أصوات الديمقراطيين في ولاية ميشيغان، في حين صوّت نحو 15% من الناخبين بـ "غير ملتزم"، بالمقابل، حصل ترامب على 66.2%.
يُذكر أن الحزب الجمهوري مازال متمسكاً بترشيح ترامب للانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي مازال الديمقراطيون مترددين في استمرار ترشيح بايدن.
وطرح عددٌ من المسؤولين في الحزب الديموقراطي أسماءً بديلة لبايدن؛ منها: ميشيل أوباما، وغريتشن ويتمير (حاكمة ولاية ميشيغان)، وجافين نيوسم (حاكم ولاية كاليفورنيا)، وذلك بسبب الانتقادات المستمرة المتعلقة بعمر بايدن؛ واللياقة الجسدية والعقلية، وهو ما سيتضح قبل منتصف شهر مارس المقبل.