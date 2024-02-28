بعد فوزهما في ميشيغان.. بايدن وترامب يقتربان من المواجهة مجدّداً في الانتخابات الرئاسية

ورغم فوز جو بايدن؛ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ميشيغان، اليوم، لكنه واجه معارضة قوية بسبب موقفه المؤيد لإسرائيل، حيث صوّت عددٌ كبيرٌ من الناخبين بـ "غير ملتزم" كجزءٍ من حركة احتجاج ضده.