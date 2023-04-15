ألقى 200 ألف دولار من السيارة لأغرب سبب.. شاهد ما حدث على الطريق السريع

ألقى رجل أكوامًا من النقود من نافذة سيارته، على أحد الطرق السريعة في ولاية أوريغون الأمريكية، حيث حظي العديد من المارة منها، في مشهد غريب.
وأخبرت عائلة كولين ديفيس مكارثي، شرطة الولاية أنه استنزف حساباتهم المصرفية المشتركة لتمويل عرض الكرم الذي أقدم عليه بتوزيع الأموال على الناس، حيث تركهم مفلسين، حسب "سكاي نيوز عربية".
وأظهرت لقطات إخبارية أن بعض الأموال كانت من فئة 100 دولار، مما يشير إلى وجود إجمالي كبير.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قال مكارثي إنه ألقى حوالي 200 ألف دولار على الطريق.
وبرر إلقاء الأموال من سيارته بأنه أراد "أن يبارك الآخرين بهدايا من المال".
وتوقف العشرات من المارة لأخذ الأموال، التي اختفت بالكامل تقريبًا بعد ساعة من رميها.
وقالت الشرطة إنها حذرت مكارثي للتوقف عن إلقاء الأموال لأنه من الخطر على الناس الركض على الطريق السريع في الظلام.
وأظهرت لقطات الفيديو بعض المارة وهم يلتقطون أموالاً من فئة المئة دولار على جانب الطريق، حيث استخدم بعضهم إضاءة الهاتف للبحث عن المال.
وحسب "الديلي ميل"، ناشدت أسرة مكارثي من أخذوا الأموال بإعادتها مرة أخرى.