بعد 50 عامًا.. شاهد لماذا عاد العالم إلى احتجاج "التظاهر بالموت" وكيف ينفذه

يبدأ الاحتجاج، بحسب التقرير، عادة عبر استيلاء مفاجئ على مكان عام مزدحم من قبل المتظاهرين، وغالبًا ما يستعين المحتجّون بدعائم رمزية كالتوابيت أو الخرق الملطّخة بالدماء، وقد تكون هناك شعارات أو غناء، أو قد يكتفون بالصمت.