بعد وداع 16 منتخبًا.. مونديال قطر يفقد 3.8 مليارات يورو من قيمته السوقية

وغادرت منتخبات: غانا "216.9 مليونًا"، كندا "187.3 مليونًا"، المكسيك "176.1 مليونًا"، ويلز "160.1 مليونًا"، الكاميرون "155 مليونًا"، الإكوادور "146.5 مليونًا"، تونس "62.4 مليونًا"، إيران "595.3 مليونًا"، السعودية "25.2 مليونًا"، كوستاريكا "18.7 مليونًا"، وقطر "14.9 مليونًا". في المقابل تأهلت المنتخبات الأربعة الأولى في القائمة؛ وهي: إنجلترا "1.26 مليارًا"، البرازيل "1.14 مليار"، فرنسا "1.03 مليار"، والبرتغال "937 مليونًا". وتأهّلت أيضًا منتخبات: إسبانيا "877 مليونًا"، الأرجنتين "645.2 مليونًا"، هولندا "857.2 مليونًا"، كرواتيا "377 مليونًا"، سويسرا "281 مليونًا"، أمريكا "277.4 مليونًا"، بولندا "255.6 مليونًا"، المغرب "241.1 مليونًا"، السنغال "229.5 مليونًا"، كوريا الجنوبية "164.4 مليونًا"، اليابان "154 مليونًا"، وأستراليا "37.3 مليونًا".