يبلغ طوله خمسة أمتار.. شاهد ثعبان ضخم يبتلع سيدة في إندونيسيا

وفي العام 2018، عُثِر على امرأة تبلغ 54 عامًا ميتة داخل ثعبان طوله سبعة أمتار في بلدة مونا بجنوب شرق سولاويزي.. وسنة 2017 التهم ثعبان يبلغ طوله أربعة أمتار مزارعًا في غرب سولاويزي في مزرعة لزيت النخيل.