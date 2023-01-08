بالفيديو.. مصرع وإصابة 58 شخصًا باصطدام قطاري مترو في المكسيك

وغالبًا ما تكون شبكة المترو في مكسيكو موضع انتقاد بسبب قلة صيانة المنشآت. وفي مايو 2021، تَسبب انهيار جسر عند مرور قطار، في وفاة 26 شخصًا وجرح نحو مئة راكب.