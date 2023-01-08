بالفيديو.. مصرع وإصابة 58 شخصًا باصطدام قطاري مترو في المكسيك
لَقِيَ شخص مصرعه، وأصيب 57 آخرون بجروح؛ إثر اصطدام قطاريْ مترو في العاصمة المكسيكية، التي تضم حوالى 20 مليون نسمة؛ وفق ما أعلنته السلطات، السبت.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيسة بلدية العاصمة كلاوديا شاينباوم، في تصريح مقتضب: "هناك 57 جريحًا، إصابات بعضهم طفيفة.. وثمة وفاة واحدة للأسف".
وحسب الوكالة؛ فإن أسباب اصطدم قطار بآخر لا تزال غير محددة في نفق يربط بين محطتي بوتريرو ولاراسا على الخط رقم 3 من شبكة قطارات الأنفاق التي تعبر العاصمة من شمالها إلى جنوبها.
وبثت وسائل إعلام مكسيكية، لَقَطات للقطارين، ولحظات إخراج الركاب والمصابين، بينما كانت سيارات إسعاف تنقل بعضهم إلى مستشفيات العاصمة ميكسيكو.
وغالبًا ما تكون شبكة المترو في مكسيكو موضع انتقاد بسبب قلة صيانة المنشآت. وفي مايو 2021، تَسبب انهيار جسر عند مرور قطار، في وفاة 26 شخصًا وجرح نحو مئة راكب.
وشبكة قطارات الأنفاق هذه التي دُشنت في 1969، تضم 12 خطًّا، و195 محطة، وتمتد إلى 226 كيلومترًا.