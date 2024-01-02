في مفاجأة أذهلت "إسرائيل".. كيف وصلت أسرار جيش الاحتلال بالوثائق إلى منزل قيادي في غزة؟

في أرض المعركة، لاحظ الجيش تنظيمًا غير عادي لحماس وتسلسل القادة فيها.. في أحد منازل هؤلاء القادة في بلدة بيت حانون (شمال شرق غزة)، وجدت القوات الإسرائيلية قائمة عن عشرات المقاتلين وأدوارهم، من القناصين إلى الجنود النظاميين في الجيش الإسرائيلي، وجنود الهندسة القتالية، وحتى مشغلي الصواريخ المضادة للدبابات.