في ليلة عرس دموية بلبنان.. شاهد انهيار العروس عقب مقتل شقيقها
لا يزال لبنان يعيش حالة الانتشار المروع والمتفلت للسلاح في شوارعه؛ فقد تَحول حفل زفاف إلى ليلة دامية، في لبنان، عندما نشب شجار عائلي مساء السبت في منطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس شمالي لبنان، أثناء "زفة عرس".
"انهارت العروس بفستانها الأبيض"
العروس "انهارت بفستانها الأبيض" وسط الشارع، على حد وصف أحد الشهود، الذي شرح المشهد المؤلم الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
خلاف بين شقيقي العريس والعروس
وأوضح المتحدث تفاصيل الواقعة؛ أنه لدى نزول العروس من منزل ذوييها وأثناء وصول فرقة الزفة المسؤولة على إدارة الاحتفال في الشارع؛ حيث مبنى العروس السكني، قرر شقيق العروس أن تصعد معه في سيارته لنقلها.
لكن شقيق العريس رفض ما طلبه شقيق العروس فوقع الخلاف الذي تحول إلى شجار.
إطلاق نار وسقوط شقيق العروس قتيلًا
وتطور الأمر لاحقًا إلى إطلاق نار نتج عنه سقوط قتيل، وهو شقيق العروس، ويدعى "مؤمن البيروتي".
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد انهيار العروس التي بكت شقيقها في فستانها الأبيض، وهو المشهد الذي بثته فضائية "الحدث" من ليلة العرس الدموية.
وأكد كل من شاهد الفيديو رفضه لما حدث وللواقع الصعب في لبنان، وسط انتقادات واسعة لخطورة السلاح المتفلت في الشارع اللبناني.
انتشار السلاح
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصادر أمنية أن قوى الأمن طوقت المنطقة، وبدأت بالإجراءات والتوقيفات والتحقيقات اللازمة.
وخيّم الحزن على منطقة أبي سمراء، "وحوّل الزفاف إلى مأتم"، وسط معلومات عن أشخاص متوارية عن الأنظار وتخوف من تطور الإشكال.
وتشهد مدينة طرابلس انتشارًا واسعًا للسلاح المتفلت بين الشباب؛ مما يسبب المشاكل وحالات القتل.