في ليلة عرس دموية بلبنان.. شاهد انهيار العروس عقب مقتل شقيقها

لا يزال لبنان يعيش حالة الانتشار المروع والمتفلت للسلاح في شوارعه؛ فقد تَحول حفل زفاف إلى ليلة دامية، في لبنان، عندما نشب شجار عائلي مساء السبت في منطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس شمالي لبنان، أثناء "زفة عرس".