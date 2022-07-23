أراد أن يثبت طهارته.. شاهد ما حدث لمسؤول هندي بعدما شرب من نهر "مقدس"

وأضافت الصحيفة أن الحكومة حاولت الإبقاء على مرضه سرًّا؛ حيث تم نقله إلى العاصمة بدون طاقم الأمن بأكمله، وكانت الحكومة قد نشرت صور "مان" وهو يشرب كأسًا من النهر، وقد انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل.