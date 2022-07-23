أراد أن يثبت طهارته.. شاهد ما حدث لمسؤول هندي بعدما شرب من نهر "مقدس"

أصيب رئيس وزراء ولاية البنجاب بهاجوانت مان بتسمم نُقل على إثره إلى المستشفى، وذلك بعد أيام من شربه كوب ماء من نهر "كالي بين" المقدس حسب معتقدات طائفة الهنود السيخ؛ حسب تقارير إخبارية محلية.
وحسب صحيفة "انديان إكسبريس" الهندية: فقد أصيب رئيس وزراء البنجاب بألم شديد في المعدة بمقرّ إقامته الرسمي في شانديغار، وتم نقله جوًّا وإدخاله إلى المستشفى في دلهي.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة حاولت الإبقاء على مرضه سرًّا؛ حيث تم نقله إلى العاصمة بدون طاقم الأمن بأكمله، وكانت الحكومة قد نشرت صور "مان" وهو يشرب كأسًا من النهر، وقد انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل.
وقال موقع "يورو نيوز": كان "مان" يحاول إثبات أن النهر نظيف، وذلك بمناسبة مرور الذكرى الثانية والعشرين على مشروع تنظيف النهر، الذي بدأ عام 2000، ولكن مع ذلك أصيب بالتسمم.
يبلغ طول النهر 165 كم ويوجد على ضفافه 80 قرية ومدن صغيرة وكبيرة، ترمى فيها مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية؛ مما يجعل مياهه سوداء؛ لذلك سمي "النهر الأسود".
وحسب "يورو نيوز": لنهر "كالي بين" أهمية كبيرة بين السيخ؛ لأنهم يعتقدون أن معلمهم الأول كان يسبح فيه واختفى في الماء قبل أن يخرج بعد ثلاثة أيام.