عدّاد الموت لا يتوقف.. 13 ألف ضحية للزلزال في تركيا وسوريا

لا يتوقف عدّاد الموت عن الدوران في تركيا وسوريا منذ أن هزّ الزلزال المدمّر أرضهما فجر الاثنين الماضي، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا مساء الأربعاء لتصبح 13 ألف شخص في كلا البلدين، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع، وفقاً للعربية نت.