كنت سأتخذ نفس قراره.. أسطورة السامبا: تمنّيت لو حضر رونالدو للبرازيل.. لكنه فضّل السعودية

قال أسطورة البرازيل ريفالدو فيتور: تمنيت لو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد حضر إلى البرازيل، بعد تلقّيه عروضًا فيها، لكنه فضّل العرض السعودي، مؤكدًا أن الدون "إضافة قوية لكل بطولة" يشارك بها.