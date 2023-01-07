كنت سأتخذ نفس قراره.. أسطورة السامبا: تمنّيت لو حضر رونالدو للبرازيل.. لكنه فضّل السعودية

قال أسطورة البرازيل ريفالدو فيتور: تمنيت لو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد حضر إلى البرازيل، بعد تلقّيه عروضًا فيها، لكنه فضّل العرض السعودي، مؤكدًا أن الدون "إضافة قوية لكل بطولة" يشارك بها.
وفي تعليقه البرازيلي على انتقال رونالدو لاعب ريال مدريد السابق إلى النصر السعودي، قال ريفالدو في تصريحات نشرها موقع "talkSPORT" الرياضي: "لاعب مثل كريستيانو رونالدو لا يفكر بالمال فهو لا يحتاجه، ولو كنت مكانه سأتخذ نفس القرار".
وأضاف: "يجب أن نفكر بأن هناك مكافآت يحصل عليها العظماء، وعقد كريستيانو رونالدو هو مكافأة مستحقّة وتتويج ختامي نظير ما قدمه في عالم كرة القدم".
وتابع: "تابعت المؤتمر الصحفي لكريستيانو رونالدو لقد قال بأن هناك عروض برازيلية كانت لديه، تمنيت لو حضر كريستيانو رونالدو للبرازيل؛ فهو إضافة قوية لكل بطولة يتواجد بها، ولكنه قرر اختيار العرض السعودي وأتمنى له التوفيق".
في السياق ذاته تواجد كريستيانو رونالدو في مدرجات ملعب "مرسول بارك"؛ لمتابعة مباراة النصر والطائي التي أقيمت اليوم الجمعة وانتهت بفوز الأصفر بهدفين دون رد، وذلك في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي.
ويعتلي النصر صدارة جدول ترتيب فرق بطولة دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، وذلك بعد خوض 12 جولة؛ حيث حقق الفريق الأصفر 9 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.