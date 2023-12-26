"الياسين 105" تسقط آليات عسكرية إسرائيلية.. شاهد كيف أحرقتهم

أظهر مقطع فيديو نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة.
ويظهر المقطع ظهور المقاتلين من خلف أنقاض المباني والركام، التي دمرها القصف الإسرائيلي، واستهدافهم للآليات العسكرية أثناء تمشيطها المنطقة بقذائف "الياسين 105".
وتُعد قذيفة "الياسين 105" قذيفة مضادة للدروع، وهي نسخة طورتها كتائب القسام من قذيفة "تاندوم 85" الروسية، وباتت كابوسًا للآليات العسكرية الإسرائيلية، لما تتمتع به من قدرات تدميرية عالية.
ويتراوح مدى القذيفة ما بين 100-500 متر ويكون المدى الفعّال في حدود 150 مترًا، وتتكون من حشوتين باعتبارها قذيفة ترادفية، إذ تنفجر الحشوة المتفجرة الأولى مع الارتطام في جسد المدرعة، والثانية تنفجر بعدها بفارق ضئيل من أجل تعزيز الانفجار، واختراق الآلية المدرعة المستهدفة، وذلك وفقًا للمعلومات المتوافرة عنها.
يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي نحو 167 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 491 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.