حقنة واحدة أسبوعيًا.. السلطات الصحية الأمريكية تجيز عقارًا جديدًا لمكافحة البدانة

وكان الجزيء المستخدم في الدواء حصل على موافقة لمعالجة مرض السكري، لكنّ بعض الأطباء يصفونه لفقدان الوزن، نظراً إلى فاعليته في هذا الخصوص، لكنّ ذلك ليس ضمن نطاق التوصيات الرسمية.