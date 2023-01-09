ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة كاليفورنيا إلى 12 قتيلًا

أفاد حاكم ولاية كاليفورنيا بأن 12 مواطنًا لقوا مصرعهم؛ بسبب الفيضانات خلال الأيام الـ10 الماضية، وهذا العدد أكبر من عدد المواطنين الذين لقوا حتفهم، إثر الحرائق التي نشبت في غابات الولاية خلال العامين الماضيين.