قبل أن تشارك الرابط.. "فرانس برس": هذه حقيقة فيديو الجنود الأمريكيين الذين احتجزتهم حماس

تدور معارك برية عنيفة في شمال قطاع غزة منذ 27 أكتوبر بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي بعد أسابيع من القصف، وانتشر في هذا الإطار مقطع فيديو زعم ناشروه أنه لجنود من قوات المارينز الأمريكية احتجزتهم حركة حماس خلال المعارك البرية الدائرة حاليًا في القطاع المحاصر؛ إلا أن الفيديو منشور في منتصف أكتوبر 2023 على أنه لجنود روس أسرتهم قوات أوكرانية، حسب وكالة "فرانس برس".