"ابتلاع بطاقة ائتمان".. للآباء الذين يعتمدون الحيل: طفلك في خطر مع الميكروويف!

لكن الخبراء حذّروا من أن هذه الحيلة الموفرة للوقت، قد تُلَوّث طعام الطفل؛ حيث وجد فريق من علماء الأغذية والمهندسين والمتخصصين في البيئة في جامعة نبراسكا لينكولن، أن عددًا كبيرًا من جزيئات البلاستيك الدقيقة يتم إطلاقها بواسطة الأكياس البلاستيكية التي تغلف طعام الأطفال عند تسخينه في الميكروويف.