الكويت.. محكمة الاستئناف تقضي بالإعدام للمتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، كانت هيئة دفاع الورثة عن المجني عليها قد طالبت بإنزال أقصى عقوبة ضد المتهم، وهي الإعدام، وأكدوا أن المتهم ارتكب الجريمة وطالبوا بإضافة تهمة حيازة سلاح أبيض، وهي ساطور وسكين اشتراهما المتهم لارتكاب جريمته، حيث شق بطن المجني عليها أولاً وأخرج الجنين البالغ ستة أشهر من الحمل من بطن المجني عليها ووضعه في كيس، وبعدها قام بتقطيع جثة المجني عليها من المفاصل إلى أجزاء ووضعها بأكياس ورميها بأماكن مختلفة.