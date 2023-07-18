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موجة الحر القادمة.. "وحش ذو ثلاثة رؤوس يحمي بوابات الجحيم"
شاع اسم "سيربيروس" مؤخرًا في عدة مناطق من العالم؛ حيث أُطلِق على موجة الحر الحالية القياسية، التي تزيد فيها درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية، فمن أين جاء هذا الاسم؟
وحسب "العربية. نت"؛ فقد استوحت دائرة الأرصاد الجوية الإيطالية اسم "سيربيروس Cerberus" من الأساطير اليونانية القديمة.
و"سيربيروس" كلب بثلاثة رؤوس، يرمز للحارس الوحشي لبوابات العالم السفلي، في كناية عن النار.
ويستخدم خبراء الأرصاد في أوروبا، أسماء مستقاة من التاريخ والأدب والأساطير لموجات الحر، أو الظواهر الجوية المتطرفة عمومًا.
وكالة الفضاء الأوروبية تقوم بتتبع موجة "سيربيروس"، محذرة من أنها ستطال أجزاء من شمال أوروبا؛ إذ صرحت بأن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا، تُواجه موجة حارة وكبيرة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة بها إلى أكثر من 48 درجة مئوية.