موجة الحر القادمة.. "وحش ذو ثلاثة رؤوس يحمي بوابات الجحيم"

شاع اسم "سيربيروس" مؤخرًا في عدة مناطق من العالم؛ حيث أُطلِق على موجة الحر الحالية القياسية، التي تزيد فيها درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية، فمن أين جاء هذا الاسم؟