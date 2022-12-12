سابقةٌ تاريخية ودرْس.. هذه الدولة تَلَقّت 100 مليار دولار تحويلات مغتربين!

وأوضح "البنا"، أن العمالة الهندية المهاجرة كانت ترتكز في السابق على المهارات اليدوية التي لا تحتاج إلى مستوى عالٍ من التعليم، والتي تُحقق مردودًا ماليًّا منخفضًا؛ إلا أن تغيرًا طرأ على هيكل العمالة الهندية؛ إذ باتت الدولة الآسيوية قادرة على تصدير كفاءات بشرية أكثر تعلمًا، مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم؛ مما يجعلهم قادرين على تحقيق مردود مالي مرتفع، وهذا ما يفسر بلوغ التحويلات القادمة من الولايات المتحدة المرتبة الأولى كمصدر للتحويلات إلى الهند، وفق "اقتصاد سكاي نيوز عربية".