لأن أمن المطار خط أحمر.. مزاح مهندس مصري يتسبب بترحيله من الكويت فورًا

وقع مهندس مصري يعمل بمطار الكويت في ورطة كبيرة بسبب "مزحة ثقيلة"، حيث أحيل إلى مخفر شرطة الجليب أول أمس بتهمة البلاغ الكاذب بسبب مزاحه مع رجال الأمن، وجرى رفع كتاب إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس يوصي بإبعاده عن البلاد إداريًا.
وحسب موقع مجلة "أريبيان بزنس" الإماراتية، وقع الترحيل على خلفية قيام المهندس المصري بإبلاغ رجال أمن المطار أثناء مروره على نقطة التفتيش قبل مغادرته البلاد عن وجود قنبلة داخل متعلقاته الشخصية، وذلك على سبيل المزاح.
ونقل الموقع عن مصدر أمني: إن أمن المطار خط أحمر ولا يجوز العبث به، لافتًا إلى أن المهندس المصري وعقب قيامه بالإبلاغ عن وجود قنبلة في متعلقاته الشخصية تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد تفتيش حقائبه بكل دقة، ولم يتم العثور بداخلها على شيء.
وأضاف المصدر أن المهندس المصري اعترف خلال التحقيق معه في مخفر شرطة الجليب بأنه كان يمزح مع رجال الأمن، مشيرًا إلى أن رجال الأمن رفعوا كتابًا يوصي بإبعاده عن البلاد إداريًا؛ تمهيدًا لترحيله إلى موطنه عقب توقيع الكتاب.