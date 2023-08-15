لأن أمن المطار خط أحمر.. مزاح مهندس مصري يتسبب بترحيله من الكويت فورًا

ونقل الموقع عن مصدر أمني: إن أمن المطار خط أحمر ولا يجوز العبث به، لافتًا إلى أن المهندس المصري وعقب قيامه بالإبلاغ عن وجود قنبلة في متعلقاته الشخصية تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد تفتيش حقائبه بكل دقة، ولم يتم العثور بداخلها على شيء.