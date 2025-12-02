علماء: الغابات الأفريقية تتحول إلى مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون

وقال البروفيسور هايكو بالتزر من الجامعة: "يمثّل هذا الاكتشاف رسالة بالغة الأهمية للأجندة المناخية العالمية، فإذا كانت الغابات الأفريقية قد فقدت قدرتها على امتصاص الكربون، فهذا يعني أن بقية دول العالم مطالبة بخفض الانبعاثات بشكل كبير للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة عند حدود درجتين مئويتين وتجنّب تبعات المناخ الخطيرة، كما يجب مضاعفة الجهود المبذولة لوقف تدمير الغابات".