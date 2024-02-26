بطريقة غير متوقعة تَسببت بها الشمس.. مركبة الفضاء اليابانية تنجو من ليلة قمرية

قالت وكالة الفضاء اليابانية، اليوم الاثنين: إن مركبة الهبوط على سطح القمر "سليم" نجت بشكل غير متوقع من ليلة قمرية متجمدة وأعادت الاتصال بالأرض؛ وذلك بعد أكثر من شهر من قيام المركبة بهبوط تاريخي "دقيق" على سطح القمر.