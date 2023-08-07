بعد فيديو "الدب الهارب" على متن طائرة ركاب عراقية بمطار دبي.. أوامر بالتحقيق في الحادث
أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع سوداني، بفتح تحقيق في حادثة هروب دب من قفصه على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، كان يرتقب أن تقلع من مطار دبي في دولة الإمارات نحو العاصمة العراقية بغداد.
وحسب موقع "الحرة"، أفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بأنه "بناءً على ورود شكوى إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود خلل في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية.. تم توجيه وزير النقل بفتح تحقيق عاجل ومهني حول أسباب هذا الخلل الذي انعكس سلبًا على أداء الطائرة، والرحلات والخدمات التي تقدمها للمسافرين".
ضجة واسعة بعد فيديوهات الواقعة
وخلّفت الواقعة التي وثقتها فيديوهات، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بين العراقيين، خاصة في ظل تأخير الرحلة لساعات، وحديث عن خطورتها على سلامة المسافرين.
وأظهر مقطع فيديو متداول، تسجيلاً لربان الطائرة يعتذر للركاب عن تأخير الرحلة، بسبب محاولة الدب الفرار من قفصه.
اعتذار الخطوط الجوية العراقية
من جانبها، اعتذرت الخطوط الجوية العراقية من المسافرين على "التأخر الخارج عن إرادة الشركة"، مشيرة إلى أن الأمر "يتعلق بالشحنة الموجودة داخل غرفة الشحن (دب)".
وأضافت في بيان توضيحي، أنه "عند وصول الطائرة إلى مطار دبي، تبين خروج الحيوان من الصندوق المخصص لنقله، مما استدعى طاقم الطائرة إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية، التي أرسلت على الفور فريق متخصص لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة".
وأضافت أنه "بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين، تم استئناف رحلة العودة بعد التأكد من عدم وجود أي أضرار تذكر".
على الطريقة اليابانية.. ليست المرة الأولى
وعلى الرغم من أن الحادثة ليست مشكلة سفر جوي شائعة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها دب في حدوث تأخير بمطار.
ووفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد سبق أن عطّل دب بري رحلات جوية في مدينة شمالي اليابان عام 2021، وأصاب 4 أشخاص، قبل أن تطلق عليه السلطات النار.