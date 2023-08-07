بعد فيديو "الدب الهارب" على متن طائرة ركاب عراقية بمطار دبي.. أوامر بالتحقيق في الحادث

وأضافت في بيان توضيحي، أنه "عند وصول الطائرة إلى مطار دبي، تبين خروج الحيوان من الصندوق المخصص لنقله، مما استدعى طاقم الطائرة إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية، التي أرسلت على الفور فريق متخصص لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة".