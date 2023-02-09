16400 قتيل بتركيا وسوريا.. عدد ضحايا الزلزال يواصل الارتفاع وفرق الإنقاذ تسابق الزمن

ارتفع عدد الضحايا في كل من سوريا وتركيا في اليوم الرابع بعد الزلزال العنيف الذي هزّ شرق المتوسط، إلى ما يزيد على 84 ألفًا، بينهم أكثر من 16400 قتيل، وفق حصيلة غير نهائية، فيما يسابق رجال الإنقاذ الزمن لانتشال ناجين محاصرين تحت الأنقاض في ظل طقس بالغ البرودة.