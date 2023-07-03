أعمال العنف بفرنسا تتسبّب في إلغاء حجوزات آلاف السياح الأجانب لا سيّما الأميركيين

وأعلنت الشرطة السويسرية، الأحد، توقيف ستة شبان وشخص راشد، في أعقاب اضطرابات ليلية في مدينة لوزان، تأثر منفّذوها باحتجاجات فرنسا، بعد أن خرّب أكثر من مئة شاب متاجر في وسط المدينة.