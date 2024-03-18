لأغرب سبب.. محكمة إسبانية تقضي على رجل بدفع 96 ألف دولار لطليقته

قضت محكمة محافظة بونتيفيدرا في إسبانيا مؤخرًا بأن يدفع رجل لزوجته السابقة مبلغ 88.025 يورو (95.898 دولارًا) مقابل عملها كربة منزل خلال 26 عامًا من الزواج.
وحسب موقع "أوديتي سنترال" للأخبار الغريبة، فمنذ أن تزوجا عام 1996، وحتى انفصالهما في عام 2022، لم تعمل الزوجة خارج المنزل إلا لمدة 205 أيام موزعة على عدة سنوات، حيث كرست نفسها لتربية ابنتهما الوحيدة وإدارة المنزل.
بعد انفصالهما، ظل الزوج في المنزل الذي اشتراه منذ فترة طويلة، بينما كان على طليقته أن تذهب لاستئجار مكان خاص بها، حسب صحيفة "الإمارات اليوم".
وكان عليها أن تجد وظيفة على الفور لتعيل نفسها، ولكن بسبب قضاء 26 عامًا من حياتها كربة منزل، تضاءلت فرصها في الحصول على وظيفة، بينما تقرر لها الحصول على معاش تقاعدي صغير جدًا، وحتى حين بحثت عن عمل، وجدت وظيفة متواضعة براتب ضئيل، على عكس زوجها الذي كرّس نفسه لبناء حياته المهنية.
أسفرت قرارات المحكمة الأولية عن تحديد تعويض يدفعه المدعى عليه لزوجته السابقة بمبلغ 120.000 يورو (130.000 دولار)، ولكن تم استئناف القرار من قبل الطرفين المعنيين.
وقد وافق الزوج على أن يدفع لزوجته السابقة مقابل عملها خلال الزواج، لكنه أراد خفض المبلغ بمقدار 60.000 يورو.
من ناحية أخرى، طالبت الزوجة السابقة بزيادة التعويض لتصل إلى 183.629.36 يورو (200.000 دولار)، معتبرةً أنها كرست نفسها بشكل أساسي لرعاية المنزل وتربية ابنتهما، كما أن انقطاعها عن سوق العمل يتسبب في عبء كبير عليها الآن بعد انتهاء الزواج، إذ أُجبرت على العمل في وظيفة براتب منخفض لتعيل نفسها، مما يترك لها القليل من الوقت للطموحات المهنية.
وفي النهاية، قضت المحكمة بخفض التعويض الأولي من 120.000 يورو إلى 88.025 يورو، وأن يدفع الزوج أيضًا لزوجته السابقة معاشًا بقيمة 350 يورو (381 دولارًا) شهريًا لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم زيادتها سنويًا حسب ارتفاع الأسعار.
وحسب "أوديتي سنترال"، أصبحت مثل هذه الحالات أكثر شيوعًا في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، ففي العام الماضي، أمرت محكمة إسبانية أخرى رجلاً بدفع 204.000 يورو لزوجته السابقة عن 25 عامًا من العمل المنزلي، وفي عام 2021، أمر رجل برتغالي بدفع 72.000 دولار لزوجته السابقة عن عملها غير المدفوع خلال زواج دام 30 عامًا.