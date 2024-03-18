لأغرب سبب.. محكمة إسبانية تقضي على رجل بدفع 96 ألف دولار لطليقته

وكان عليها أن تجد وظيفة على الفور لتعيل نفسها، ولكن بسبب قضاء 26 عامًا من حياتها كربة منزل، تضاءلت فرصها في الحصول على وظيفة، بينما تقرر لها الحصول على معاش تقاعدي صغير جدًا، وحتى حين بحثت عن عمل، وجدت وظيفة متواضعة براتب ضئيل، على عكس زوجها الذي كرّس نفسه لبناء حياته المهنية.