حالة طارئة وليست خطيرة.. "الصحة العالمية": القضاء على "كوفيد-19" غير مرجح!

وفي اجتماعها الأخير، خلُصت لجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إلى أنه "في حين أن القضاء على هذا الفيروس من الخزانات البشرية والحيوانية أمر غير مرجّح إلى حد كبير؛ فإن التخفيف من تأثيره المدمر على معدلات الاعتلال والوفيات يمكن تحقيقه، ويجب أن يظل هدفًا ذا أولوية"؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".