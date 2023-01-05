سكين وحرق وآلة حادة.. تركي يقتل زوجاته الـ3 وابنته تُبلغ عنه بعد دفن الجثة!

وأقدم "نجاتي أكبنار" (57 عامًا:) على قتل زوجته الأولى "أمينة" عام 1983 بسكين، ثم سُجن وخرج بعدها من السجن وتزوج الثانية "فاطمة"، ومن ثم قتلها عام 2003 حرقًا، ونُقِلت على إثره إلى المستشفى، فلحقها بسكين وقتلها، ومن ثم سُجن وخرج قبل عامين من السجن ضمن قرارات "كورونا".