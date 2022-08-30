بينها بريطانيا وفرنسا.. عطل يصيب "تويتر" في العديد من دول العالم

وظهر أكبر عدد من الشكاوى في عمل التطبيق لدى المستخدمين من بولندا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، إذ اشتكى المستخدمون من مشكلات في عمل موقع "تويتر" على الشبكة العنكبوتية.