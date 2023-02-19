حرْق مسلميْن حتى الموت في الهند بسبب "الأبقار المقدسة".. والشرطة تتحرك

أكدت الشرطة الهندية، أنها أوقفت رجلًا، بعد مقتل مسلميْن اختُطِفَا بحجة أنهما يهرّبان أبقارًا، وهي حيوانات مقدسة لدى الهندوس، تدّعي مليشيات حمايتها حتى عبر ارتكاب أعمال إجرامية أحيانًا؛ حسب وكالة "فرانس برس".