من ذكاء الفرد إلى التفكير الجماعي.. العلم يكشف لماذا تقلص مخ الإنسان بحجم ليمونة

وحسب موقع "الحرة": ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، السبت؛ أن "تطور الجنس البشري على مدار المليونَي سنة الماضية تميّز بزيادة حجم المخ بمقدار 4 أضعاف تقريبًا، لكن هناك إشارات حاليًّا على تقلّص هذا الحجم مع نهاية العصر الجليدي الأخير، منذ حوالي 10 آلاف عام".