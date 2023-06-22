مغامر مكسيكي يروي كواليس "رحلة موت" سابقة داخل غواصة "تيتان" المفقودة

مع استمرار البحث عن غواصة "تيتان" المفقودة منذ أيام، وسط سيناريوهات عدة خمنت ما قد حدث لها، كشف أحد المغامرين الاستكشافيين، عن كواليس "رحلة موت" سابقة داخل غواصة تيتان المفقودة.
وتفصيلاً، قال "ألان استراد"، المغامر المكسيكي، إنه شارك في مهمة استكشافية عام 2022، عبر غواصة تيتان، مؤكداً أنها كانت رحلة استكشافية محفوفة بالمخاطر بشكل لا يصدق.
وتابع "ألان استراد" خلال فيديو مسجل عرضته قناة "العربية" أن أفراد المهمة الاستكشافية، فقدوا الاتصال على عمق نحو 1000 متر، وكنا قريبين جداً من الموت، إلى أن عاد الاتصال مجدداً، مضيفاً: "توجد مدة زمنية محددة إن لم يعد الاتصال بها يتم بعدها إعلان فشل المهمة". ونوه إلى أنهم كان لديهم علم مسبق بمدى خطورة هذه المهمة.
وقال المغامر المكسيكي: "نحن الذين نشارك في هذه الحملات نعلم أنها رحلة استكشافية محفوفة بالمخاطر بشكل لا يصدق، ونعلم أننا لسنا ذاهبين إلى مدينة الملاهي".
وكشف أمراً خطيراً قائلاً: "قمنا بالتوقيع على عدة أوراق تكشف مدى المخاطر التي تتعرض لها الغواصة، بما في ذلك فقدان حياتنا".
وعن احتمالية نجاة الغواصة المفقودة، علق قائلاً: "أهم عاملين لأي نجاة محتملة للغواصة المفقودة، هما توفر الأكسجين وعدم وجودها في عمق كبير".
يذكر أن غواصة تيتان، بدأت رحلتها الاستكشافية لحطام سفينة تايتنيك، صباح يوم الأحد الماضي، وكان على متنها 5 ركاب انطلقوا في رحلة سياحية استكشافية تبلغ تكلفة الفرد الواحد 250 ألف دولار، وهم الملياردير البريطاني هيميش هاردينغ، ورجل الأعمال من أصل باكستاني شاه زاده داود، ونجله سليمان، والاثنان مواطنان بريطانيان، بالإضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت، البالغ من العمر 77 عاماً، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت إكسبيديشنز" راش ستوكتن.