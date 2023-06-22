مغامر مكسيكي يروي كواليس "رحلة موت" سابقة داخل غواصة "تيتان" المفقودة

يذكر أن غواصة تيتان، بدأت رحلتها الاستكشافية لحطام سفينة تايتنيك، صباح يوم الأحد الماضي، وكان على متنها 5 ركاب انطلقوا في رحلة سياحية استكشافية تبلغ تكلفة الفرد الواحد 250 ألف دولار، وهم الملياردير البريطاني هيميش هاردينغ، ورجل الأعمال من أصل باكستاني شاه زاده داود، ونجله سليمان، والاثنان مواطنان بريطانيان، بالإضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت، البالغ من العمر 77 عاماً، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت إكسبيديشنز" راش ستوكتن.