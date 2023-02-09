هستيريا وقصص للعذاب.. "المدمر" يلقي بكوابيسه النفسية في سوريا وتركيا!

وفي هذا الصدد، يقول الاستشاري النفسي السوري حسام الضرير، من مدينة حلب: إن الضغط شديد جدًا على العيادات والأقسام النفسية في المستشفيات والمراكز الصحية في حلب، حيث يعاني كثيرون من سكان المدينة وخاصة الفتيات والأطفال الصغار من نوبات الهلع والبكاء والهستيريا، وارتجاف الأيدي وخفقان القلب وضيق التنفس واضطراب التوازن وتنميل خلف الرأس، وزوغان العينين وطنين الأذنين وارتباك المعدة والاضطرابات المعوية والهضمية وغيرها من الأعراض التحويلية، حتى إن ثمة حالات تصل لحد الإغماء؛ بسبب صدمة الزلزال، وما خلفه من دمار مادي ونفسي رهيب ومن خوف من هزات مدمرة جديدة.