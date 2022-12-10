كرة القدم ليست حكراً على أحد.. الخاطر: قطر تفوقت على بطولات المونديال السابقة

وبشأن انعكاسات البطولة على الداخل القطري، أكد أن الاستضافة داعم رئيس لإنعاش القطاع السياحي في البلاد، وأن الدوحة غيّرت البنية التحتية وكثيراً من المرافق في البلاد بشكلٍ كاملٍ، وهو ما ستجني ثماره بعد انتهاء بطولة كأس العالم.