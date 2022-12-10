كرة القدم ليست حكراً على أحد.. الخاطر: قطر تفوقت على بطولات المونديال السابقة

اعتبر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022 ناصر الخاطر، أن قطر تفوقت على بطولات المونديال السابقة، وعوّلت على نجاح المونديال للرد على الحملات الإعلامية الشرسة بسبب تنظيمها كأس العالم، مؤكداً أن كرة القدم ليست حكراً على منطقة معينة.
وأكد الخاطر، أن قطر ردّت باستضافتها للمونديال على مَن يظنون أن الشرق الأوسط لا يستطيع أو لا يحق له تنظيم كأس العالم.
جاء ذلك في مقابلة خاصة للخاطر مع TRT عربي مع انتهاء دور الـ16 في المونديال وبدء دور ربع النهائي في كأس العالم.
ولفت الخاطر، إلى أن ردود الأفعال على تنظيم قطر للبطولة إيجابية، وأن الجميع راضٍ عن التنظيم سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أو المنظّمين حتى الجمهور.
وأشار إلى أن نسبة حضور الجماهير في البطولة وصلت إلى 96%، المتابعة لها عبر التلفزيون حققت أرقاماً قياسية في دور المجموعات مقارنة بالبطولات السابقة.
وأوضح الخاطر، أن الخطط التي وضعتها قطر «أثبتت نجاحها بتكاتف جميع الجهات المسؤولة لتنظيم هذا الحدث الكبير»، وهو ما بدّد المخاوف بشأن استضافة بلد صغير المساحة لبطولة عالمية مثل المونديال.
وبشأن انعكاسات البطولة على الداخل القطري، أكد أن الاستضافة داعم رئيس لإنعاش القطاع السياحي في البلاد، وأن الدوحة غيّرت البنية التحتية وكثيراً من المرافق في البلاد بشكلٍ كاملٍ، وهو ما ستجني ثماره بعد انتهاء بطولة كأس العالم.