بسرعة 600 كم/ث.. تيار رياح شمسية مفاجئ يضرب الأرض

ولا يزال سبب هذه العاصفة الشمسية مجهولاً، لكن تتكهن SpaceWeather بأنه قد يكون الوصول المبكر للرياح الشمسية المتوقع أن يأتي من ثقب استوائي في الغلاف الجوي للشمس بعد يومين. أو يمكن أن يكون طرد كتلة إكليلية مفقود (CME).