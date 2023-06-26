الشركة كانت على علم بها.. 5 أخطاء رئيسية أدت لكارثة الغواصة تيتان

وقال ديفيد بوغ، الصحفي الذي استقل تيتان في عام 2022، إنه وقع على تنازل ينص على أن: "هذه السفينة التجريبية لم تتم الموافقة عليها أو اعتمادها من قبل أي هيئة تنظيمية".