التقط صورة مع نتنياهو.. شاب ينتحل صفة جندي ويخدع الإسرائيليين ويسرق أسلحة قتالية

ووفقًا للائحة الاتهام المقدمة للمحكمة في تل أبيب، فإن المتهم روي يفراخ لم يخدم قط في الجيش الإسرائيلي لكنه مع ذلك تمكن من شق طريقه إلى مناطق الحرب من خلال التظاهر بأنه عضو في وحدة قتالية من النخبة في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).