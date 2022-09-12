بعد كوب شاي بالغلاية.. هل هناك أضرار لغلي الماء أكثر من مرة؟

يستخدم البعض الماء المتبقي في الغلاية أكثر من مرة، في حين يقوم آخرون باستبداله باستمرار، وفي حين يجادل البعض أن رمي الماء المتبقي قد يكون هدرًا للموارد، يرى خبراء أن أخطارًا أكبر قد تترتب على غلي الماء أكثر من مرة.. فما هي؟