"ستصبح أهدافاً مشروعة".. روسيا تحذر من استخدام أقمار إيلون ماسك في التجسس

أعلنت روسيا، اليوم (الأربعاء)، أنها على عِلْم بجهود الاستخبارات الأمريكية بشأن شركات تشغيل الأقمار الصناعية التجارية مثل "سبيس إكس"، محذرةً من أن هذه التحركات تجعل تلك الأقمار الصناعية أهدافاً مشروعة لها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين: "نحن على عِلْم بجهود واشنطن لجذب القطاع الخاص لخدمة طموحاتها العسكرية في مجال الفضاء".
وأضافت ماريا زاخاروفا: "إن مثل هذه الأنظمة تصبح هدفاً مشروعاً للرد بإجراءات تشمل تدابير عسكرية"، وفقاً لوكالة "إنترفاكس" الروسية.
وذكرت "رويترز" قبل أيام أن شركة "سبيس إكس" تبني شبكة تضم مئات الأقمار الصناعية لغرض التجسس بموجب عقد سري مع الاستخبارات الأمريكية، ما يُظهر توطيد العلاقات بين شركة الفضاء، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، ووكالات الأمن القومي.