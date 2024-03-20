"ستصبح أهدافاً مشروعة".. روسيا تحذر من استخدام أقمار إيلون ماسك في التجسس

وذكرت "رويترز" قبل أيام أن شركة "سبيس إكس" تبني شبكة تضم مئات الأقمار الصناعية لغرض التجسس بموجب عقد سري مع الاستخبارات الأمريكية، ما يُظهر توطيد العلاقات بين شركة الفضاء، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، ووكالات الأمن القومي.