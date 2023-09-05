سرعة الرياح 20 مترًا في الثانية.. الإعصار "هايكوي" يهبط على اليابسة في شرق وجنوب الصين

وأفاد مقر مقاطعة قوانغدونغ لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف، بأنه حتى الساعة 12 ظهر أمس، اكتملت مهام الإخلاء في جميع المناطق البحرية بشرقي مدينة هويتشو في المقاطعة؛ حيث احتمى 27897 قارب صيد بالميناء، كما عاد إلى اليابسة 2139 من عمال الصيد، و453 من العاملين في طاقة الرياح البحرية، و149 من العاملين في المزارع البحرية، إلى جانب إغلاق جميع المواقع الساحلية الـ25.